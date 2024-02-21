Крупнейшие участки потенциального КРТ назвали в мэрии Новосибирска

В мэрии также отметили, что городские власти подготовили проект решения о комплексном развитии территории в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной и полосой отвода продления улицы Доватора в Октябрьском районе площадью 46,3 гектара. На данном участке расположены 18 многоквартирных жилых домов, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, а также около 350 частных домов. Отмечается, что торги на право заключения договора о КРТ этой территории планируется заключить в нынешнем году.