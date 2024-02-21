Крупнейшие участки потенциального КРТ назвали в мэрии Новосибирска

Как пишет издание «РБК Новосибирск», крупнейшими из них являются участки в границах улиц Ипподромской, Крестьянской и Алейской в Дзержинском районе площадью 20 гектаров; улиц Пролетарской, Бориса Богаткова, Толстого, Маковского в Октябрьском районе площадью 17 гектаров; улиц Владимировской, Саратовской, а также рек Обь и 1-ой Ельцовка в Железнодорожном районе площадью около 28 гектаров.
В мэрии также отметили, что городские власти подготовили проект решения о комплексном развитии территории в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной и полосой отвода продления улицы Доватора в Октябрьском районе площадью 46,3 гектара. На данном участке расположены 18 многоквартирных жилых домов, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, а также около 350 частных домов. Отмечается, что торги на право заключения договора о КРТ этой территории планируется заключить в нынешнем году.
В первом квартале текущего года власти Новосибирска планируют заключить три договора КРТ участков в Калининском, Центральном и Октябрьском районах мегаполиса.
Ранее «Прецедент» сообщал, что правительство выделит 860 миллионов рублей на создание инфраструктуры «Южного ПЛП». Редакция также писала о том, что в Новосибирске СКИФ будут строить рабочие из Индии и Бангладеш.
Егор САФРОНОВ.