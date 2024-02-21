«Почта России» начала отправлять посылки из Калининградской области морем в тестовом режиме

Компания «Почта России» начала тестировать отправку морем посылки из Калининградской области в «большую Россию». Об этом в интервью РИА «Балтик Плюс» рассказал директор регионального филиала АО «Почта России» Сергей Аронов.
Мы увеличиваем количество вагонов, но бесконечно это делать не можем, поэтому в 2024 году протестируем различные виды отправки.
Как отметил директор, вагоны всё же гораздо быстрее, чем морское почтовое сообщение, море на текущий момент — это дольше. Он также добавил, что в 2023 году на одного жителя Калининградской области пришлось более 50 писем.
Ранее сообщалось, что «Почта России» временно приостановила наземную доставку в Европу.