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«Почта России» начала отправлять посылки из Калининградской области морем в тестовом режиме

В 2023-м на одного жителя региона пришлось более 50 писем.
Источник: РИА "Новости"

Компания «Почта России» начала тестировать отправку морем посылки из Калининградской области в «большую Россию». Об этом в интервью РИА «Балтик Плюс» рассказал директор регионального филиала АО «Почта России» Сергей Аронов.

Мы увеличиваем количество вагонов, но бесконечно это делать не можем, поэтому в 2024 году протестируем различные виды отправки.

Сергей Аронов

Как отметил директор, вагоны всё же гораздо быстрее, чем морское почтовое сообщение, море на текущий момент — это дольше. Он также добавил, что в 2023 году на одного жителя Калининградской области пришлось более 50 писем.

Ранее сообщалось, что «Почта России» временно приостановила наземную доставку в Европу.