В Прикамье появятся 35 новых заправок для электромобилей

Напомним, что в 2023 году пермские предприниматели установили 31 быструю зарядную станцию, из которых четыре расположены в Пермском муниципальном округе, по две — в Краснокамском и Добрянском городских округах и по одной на землях других округов и районов региона. Остальные 15 быстрых зарядных станций установлены в Перми.