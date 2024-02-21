В Прикамье появятся 35 новых заправок для электромобилей

За 2023 год в Пермском крае на 40% увеличилось количество электромобилей. Теперь таких машин примерно 2500. В связи с высоким спросом на новый тип транспорта требуется больше станций для его заправки.
В 2024 году планируется установить 35 пунктов для заряда, отмечают в пресс-службе губернатора Прикамья. Власти мотивируют граждан к покупке экологичного средства передвижения с помощью освобождения от уплаты транспортного налога.
— Важно прорабатывать вопрос строительства ЭЗС с торговыми центрами, застройщиками коммерческих объектов, а также с крупными социальными объектами, где предполагается большое количество автомобилей. Для этого необходимо в том числе привлекать частных инвесторов, — отметил Дмитрий Махонин.
Напомним, что в 2023 году пермские предприниматели установили 31 быструю зарядную станцию, из которых четыре расположены в Пермском муниципальном округе, по две — в Краснокамском и Добрянском городских округах и по одной на землях других округов и районов региона. Остальные 15 быстрых зарядных станций установлены в Перми.