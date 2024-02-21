В Уфе построят многофункциональный комплекс бытовых услуг

На улице Маршала Жукова в Уфе летом планируют открыть многофункциональный комплекс бытовых услуг с заправочной станицей на площади 1000 кв. м. Его построят за 100 млн рублей, сообщили в министерстве торговли Башкирии.
«Объект больше будет рассчитан для людей, живущих в этом районе. Он будет состоять из магазинов, кафе, зоны отдыха, электрозаправочной станции и центра бытового обслуживания», — прокомментировали в ведомстве.
Строительство ведет компания «Азимут». С открытием комплекса здесь появится 20 рабочих мест.