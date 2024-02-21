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ОСАГО будут оформлять по-новому: нововведения для российских водителей

Россияне смогут оформить ОСАГО на 1 день.

В марте в России изменятся правила оформления полиса ОСАГО. О нововведениях рассказала юрист, кандидат юридических наук Ирина Сивакова.

Так, она напомнила, что у водителей появиться возможность оформить ОСАГО не на 12 месяцев, а на более короткий срок. Уточняется, что полис можно будет приобрести на удобный промежуток времени. Минимальные срок составит один день, максимальный — 3 месяца.

После оплаты и подписания документов полис начинает действовать не сразу. Документ вступит в силу через три дня, это время необходимо чтобы страховщики внесли все необходимые данные.

Для расчета стоимости ОСАГО будут использовать понижающие коэффициенты, передает издание Конкурент (18+).