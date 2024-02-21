ОСАГО будут оформлять по-новому: нововведения для российских водителей

В марте в России изменятся правила оформления полиса ОСАГО. О нововведениях рассказала юрист, кандидат юридических наук Ирина Сивакова.
Так, она напомнила, что у водителей появиться возможность оформить ОСАГО не на 12 месяцев, а на более короткий срок. Уточняется, что полис можно будет приобрести на удобный промежуток времени. Минимальные срок составит один день, максимальный — 3 месяца.
После оплаты и подписания документов полис начинает действовать не сразу. Документ вступит в силу через три дня, это время необходимо чтобы страховщики внесли все необходимые данные.
Для расчета стоимости ОСАГО будут использовать понижающие коэффициенты, передает издание Конкурент (18+).