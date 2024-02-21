Пермяки стали тратить меньше на все, кроме еды и развлечений

Семьи сократили траты на покупки большинства видов товаров, однако к концу года стали чаще посещать музеи, театры, кино и парки развлечений.



По данным Центробанка, в Пермском крае потребительская активность замедлилась с декабря 2023-го по январь 2024 года в силу повышения инфляции. Основная причина — в росте издержек производителей и поставщиков на упаковку, логистику, обслуживание оборудования и оплату труда.