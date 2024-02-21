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Пермяки стали тратить меньше на все, кроме еды и развлечений

Жители Пермского края стали тратить меньше на все, кроме еды и развлечений, следует из февральского доклада Банка России.
Источник: РИА "Новости"

Семьи сократили траты на покупки большинства видов товаров, однако к концу года стали чаще посещать музеи, театры, кино и парки развлечений.

По данным Центробанка, в Пермском крае потребительская активность замедлилась с декабря 2023-го по январь 2024 года в силу повышения инфляции. Основная причина — в росте издержек производителей и поставщиков на упаковку, логистику, обслуживание оборудования и оплату труда.

В регионе усилился дефицит кадров среди рабочих специальностей, медицины и торговли, а также наблюдается тенденция усиления сбережений, отметили в ЦБ.