Сергей Собянин включил в программу реновации еще 12 стартовых площадок

Перечень площадок, на которых планируется построить дома для переселения по программе реновации, увеличился на 12 адресов.
Новые площадки расположены в девяти районах Москвы. Их общая мощность — 178,1 тысячи квадратных метров. Строительство на новых площадках позволит расселить 2548 квартир из 36 домов старого фонда, новое комфортное жилье получат 6,5 тысячи человек.
«Стартовые площадки находятся в шести округах столицы: в центре — в Пресненском районе; на севере в районах Головинский и Коптево; на северо-востоке в Лосиноостровском и Останкинском районах; на востоке в Измайлове и Преображенском; на юго-востоке в районе Текстильщики; на юго-западе в Зюзине», — написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.
На месте домов, включенных в программу, расположено 11 площадок. Правительство Москвы продолжает формировать перечень домов, строящихся в рамках второй волны программы реновации.
1. ЦАО. Пресненский:
2-я Черногрязская улица, владение 11/15.
2. ЦАО. Пресненский:
Шелепихинская набережная, владение 26.
3. САО. Головинский:
Онежская улица, владение 6.
4. САО. Коптево:
Коптевская улица, владение 34, корпус 2.
5. СВАО. Лосиноостровский:
Изумрудная улица, владение 48.
6. СВАО. Лосиноостровский:
Улица Летчика Бабушкина, владения 36−38.
7. СВАО. Останкинский:
Большая Марьинская улица, владения 8−10.
8. СВАО. Останкинский:
Улица Бочкова, владение 7.
9. ВАО. Измайлово:
9-я Парковая улица, владение 52, корпус 1.
10. ВАО. Преображенское:
Знаменская улица, владение 10.
11. ЮВАО. Текстильщики:
Улица Артюхиной, владения 21−27.
12. ЮЗАО. Зюзино:
Керченская улица, владение 10.
Всего для возведения новостроек подобрано уже 614 площадок общей площадью около 10,1 миллиона квадратных метров.
В программу реновации включено 5175 домов — это около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживают около миллиона москвичей. Построено 304 жилых комплекса общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров. Это позволит расселить тысячу старых пятиэтажек. В настоящий момент в городе проектируют и возводят 448 домов общей площадью 8,5 миллиона квадратных метров.
Первые жители въехали в новостройки по программе реновации в феврале 2018 года. Сегодня идет либо закончено переселение уже 154,1 тысячи жителей.