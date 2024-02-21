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Сергей Собянин включил в программу реновации еще 12 стартовых площадок

Они расположены в шести административных округах столицы.

Перечень площадок, на которых планируется построить дома для переселения по программе реновации, увеличился на 12 адресов.

Новые площадки расположены в девяти районах Москвы. Их общая мощность — 178,1 тысячи квадратных метров. Строительство на новых площадках позволит расселить 2548 квартир из 36 домов старого фонда, новое комфортное жилье получат 6,5 тысячи человек.

«Стартовые площадки находятся в шести округах столицы: в центре — в Пресненском районе; на севере в районах Головинский и Коптево; на северо-востоке в Лосиноостровском и Останкинском районах; на востоке в Измайлове и Преображенском; на юго-востоке в районе Текстильщики; на юго-западе в Зюзине», — написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

На месте домов, включенных в программу, расположено 11 площадок. Правительство Москвы продолжает формировать перечень домов, строящихся в рамках второй волны программы реновации.

1. ЦАО. Пресненский:

2-я Черногрязская улица, владение 11/15.

2. ЦАО. Пресненский:

Шелепихинская набережная, владение 26.

3. САО. Головинский:

Онежская улица, владение 6.

4. САО. Коптево:

Коптевская улица, владение 34, корпус 2.

5. СВАО. Лосиноостровский:

Изумрудная улица, владение 48.

6. СВАО. Лосиноостровский:

Улица Летчика Бабушкина, владения 36−38.

7. СВАО. Останкинский:

Большая Марьинская улица, владения 8−10.

8. СВАО. Останкинский:

Улица Бочкова, владение 7.

9. ВАО. Измайлово:

9-я Парковая улица, владение 52, корпус 1.

10. ВАО. Преображенское:

Знаменская улица, владение 10.

11. ЮВАО. Текстильщики:

Улица Артюхиной, владения 21−27.

12. ЮЗАО. Зюзино:

Керченская улица, владение 10.

Всего для возведения новостроек подобрано уже 614 площадок общей площадью около 10,1 миллиона квадратных метров.

В программу реновации включено 5175 домов — это около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживают около миллиона москвичей. Построено 304 жилых комплекса общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров. Это позволит расселить тысячу старых пятиэтажек. В настоящий момент в городе проектируют и возводят 448 домов общей площадью 8,5 миллиона квадратных метров.

Первые жители въехали в новостройки по программе реновации в феврале 2018 года. Сегодня идет либо закончено переселение уже 154,1 тысячи жителей.

недвижимость