Сергей Собянин включил в программу реновации еще 12 стартовых площадок

«Стартовые площадки находятся в шести округах столицы: в центре — в Пресненском районе; на севере в районах Головинский и Коптево; на северо-востоке в Лосиноостровском и Останкинском районах; на востоке в Измайлове и Преображенском; на юго-востоке в районе Текстильщики; на юго-западе в Зюзине», — написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.