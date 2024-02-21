Маркировка онлайн-рекламы: утверждены правила

К онлайн-рекламе относится реклама на онлайн-платформах, производимая или размещаемая, распространяемая, либо хранимая пользователями онлайн-платформ и собственниками онлайн-платформ в виде таргетированной рекламы или спонсорского контента, предназначенная для неопределенного круга лиц.