«Узтрансгаз» инвестирует 470 миллионов долларов в модернизацию газопроводов

Кроме того, для финансирования будут привлечены иностранные кредиты, которые предназначены для модернизации магистральной газопроводной системы Узбекистана, что поможет увеличить объем импорта газа из России. Срок реализации проекта рассчитан на период с 2024 по 2030 годы.