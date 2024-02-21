«Узтрансгаз» инвестирует 470 миллионов долларов в модернизацию газопроводов

Кроме того, для финансирования будут привлечены иностранные кредиты, которые предназначены для модернизации магистральной газопроводной системы Узбекистана, что поможет увеличить объем импорта газа из России. Срок реализации проекта рассчитан на период с 2024 по 2030 годы.
Об этом говорится в предварительном проекте Кабмина по программе модернизации магистральной газопроводной системы для увеличения объемов импорта природного газа в северном направлении.
Согласно прогнозу, в первом квартале 2024 года иностранные инвестиции составят 7,15 миллиарда долларов. На долю Минэнерго придется 1,68 миллиарда долларов, на администрацию Ташкента — 428,3 миллиона долларов.
Кроме того, иностранные инвестиции освоят АГМК — в размере 331 миллион долларов и хокимияты Наманганской — 329,4 миллиона долларов, Ферганской — 327 миллионов долларов, Ташкентской — 307,7 миллиона долларов, хокимияты Андижанской области — 253,8 миллиона долларов и Самаркандской областей — 241,8 миллиона долларов, а также «Узбекнефтегаз» — 254,1 миллиона долларов.
Напомним, что начиная с 7 октября 2023 года Узбекистан импортирует газ из России через территорию Казахстана.
Отметим также, что в середине 2024 года «Газпром» намерен заключить среднесрочные 15-летние контракты с Узбекистаном, Киргизией и Казахстаном.