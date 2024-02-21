Три вида популярных российских женских духов запретили продавать в Беларуси

В Беларуси запретили продавать три вида российских женских духов, информирует пресс-служба Госстандарта.
В сообщении говорится, что под запрет попали три вида женских духов российской марки «Новая заря». Речь идет про духи «Шансита свежая вода», «Ландыш серебристый», а также «Зеленый чай».
В ведомстве отметили, что во всех перечисленных женских духах при проверке обнаружили опасный ингредиент, который запрещен при производстве парфюмерии и косметики. Это hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (lyral). Все перечисленные виды духов запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 21 февраля 2024 года.