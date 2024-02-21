Более 14 тысяч рабочих мест появится в СВАО по городской программе

Благодаря строительству общественно-деловых объектов и технопарка по городской программе стимулирования создания мест приложения труда на северо-востоке столицы появится более 14 тысяч дополнительных рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«По программе стимулирования создания мест приложения труда инвесторы построят на северо-востоке Москвы 12 объектов городской инфраструктуры общей площадью свыше 340 тысяч квадратных метров. Например, в четырех районах столицы возведут четыре детских сада суммарно на 825 мест и две школы для 1,2 тысячи учеников. Благодаря реализации этих проектов в городе будет создано более 14 тысяч рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.
Общая площадь образовательных объектов составит до 50 тысяч квадратных метров. Их планируется ввести в эксплуатацию в период с 2025 по 2027 год.
Кроме того, в районе Марьина Роща идет строительство офисного комплекса площадью более 90 тысяч квадратных метров. В Бутырском районе появятся два бизнес-центра общей площадью не менее 100 тысяч квадратных метров, а в Ростокине возведут торгово-офисный центр площадью 64 тысячи квадратных метров.
«На территории Марьиной Рощи инвестор построит технопарк площадью более 32 тысяч квадратных метров. Там разместится Останкинский завод напитков, где смогут работать около четырех тысяч человек», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
За четыре года реализации программа охватила практически все районы столицы. Правительство Москвы заключило свыше 70 соглашений с инвесторами, которые предполагают создание более 130 мест приложения труда: новых промышленных предприятий, логистических комплексов, офисных и торговых центров, учреждений образования, культуры и спорта. Общая площадь объектов, которые предстоит построить, превышает 3,1 миллиона квадратных метров. Там смогут работать более 140 тысяч москвичей. Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет направлено около одного триллиона рублей.
Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в Москве. При этом земельные участки под строительство жилья и создание мест приложения труда могут находиться в разных районах. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.