Омские заводы массово ищут сотрудников на зарплату до 270 тысяч рублей

Самые высокие зарплаты на сегодняшний день предлагает «Омское моторостроительное объединение им. П. И. Баранова», где открыто более 100 вакансий. Так, судя по размещенным объявлениям, от 270 тысяч рублей на заводе готовы платить главному контролеру; начальнику отдела по связям с общественностью предлагают от 140 тысяч рублей; заместителю главного технолога — от 108 тысяч рублей; оператору станков с программным управлением (4−6 разряда) — от 105 тысяч рублей; токарю-расточнику — от 90 тысяч рублей. Зарплаты шлифовщиков. Штамповщиков, слесарей и токарей превышают 80 тысяч рублей.
Более 200 вакансий открыто на Омском заводе транспортного машиностроения. Зарплаты здесь достигают 82 тысяч рублей. В частности, столько готовы платить оператору станков с программным управлением; зарплата слесарей достигает 65 тысяч рублей; токарям и фрезеровщикам предлагают от 59 тысяч рублей.
Напомним, по состоянию на 19 февраля 2024 года в пресс-службе омского Минтруда отмечали, что текущая кадровая потребность предприятий омского оборонно-промышленного комплекса составляет свыше 1,5 тысячи человек.