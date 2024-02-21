Омские заводы массово ищут сотрудников на зарплату до 270 тысяч рублей

Самые высокие зарплаты на сегодняшний день предлагает «Омское моторостроительное объединение им. П. И. Баранова», где открыто более 100 вакансий. Так, судя по размещенным объявлениям, от 270 тысяч рублей на заводе готовы платить главному контролеру; начальнику отдела по связям с общественностью предлагают от 140 тысяч рублей; заместителю главного технолога — от 108 тысяч рублей; оператору станков с программным управлением (4−6 разряда) — от 105 тысяч рублей; токарю-расточнику — от 90 тысяч рублей. Зарплаты шлифовщиков. Штамповщиков, слесарей и токарей превышают 80 тысяч рублей.