Почему в Алматы решили отменить туристский взнос для иностранцев

«На сегодня среди иностранных туристов широкой популярностью пользуется наш город. Так, за девять месяцев прошлого года в Алматы побывало свыше 309 тыс. человек. Мегаполис стал лидером среди городов Казахстана, принимающих иностранных туристов. В связи с чем отмена туристского взноса в Алматы — это важный шаг для развития туристской индустрии города. Алматы станет более привлекательным для международных туристов, что повысит его статус. Планируется, что количество иностранных туристов в текущем году вырастет до 520 тыс. человек, а к 2030 — до 1 млн человек».