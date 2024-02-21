На Ростовской АЭС повысили уровень безопасности

В ходе модернизации на резервную дизельную электростанцию установили отечественные датчики контроля температуры подшипников и охлаждающей воды цилиндров. Теперь информация с датчиков будет сразу поступать в пункт контроля. Ранее аналогичные датчики установили на РДЭС энергоблоков №№ 1, 2 и 3.