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На Ростовской АЭС повысили уровень безопасности

Ростовская область, 21 февраля 2024. DON24.RU. На Ростовской атомной электростанции повысили уровень безопасности. Как сообщает ТАСС, там прошла модернизация резервной дизельной электростанции (РДЭС) энергоблока № 4.
Источник: Don24.ru

«Модернизация позволяет спрогнозировать неисправности на ранней стадии развития дефектов и своевременно их устранить», — сообщили в пресс-службе АЭС.

В ходе модернизации на резервную дизельную электростанцию установили отечественные датчики контроля температуры подшипников и охлаждающей воды цилиндров. Теперь информация с датчиков будет сразу поступать в пункт контроля. Ранее аналогичные датчики установили на РДЭС энергоблоков №№ 1, 2 и 3.

За следующие три года на АЭС планируют оснастить все резервные станции детекторами металлических частиц в масляной системе.

энергетика