С 1 марта воронежцы могут запретить себе брать кредиты

Мошенники стали настоящим бедствием для воронежцев. Как правило они запугивают граждан, что на их имя кто-то может взять заем, а в итоге сами становятся жертвами аферистов. Новый закон приняли для того, чтобы человек мог обезопасить себя от ситуации, когда самостоятельно по указке неизвестных лиц оформляет кредит на свое имя. Теперь он может добровольно отказаться от возможности заключать подобные договоры. Нужно только зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или обратившись к специалистам в МФЦ.