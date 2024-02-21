С 1 марта воронежцы могут запретить себе брать кредиты

С 1 марта любой гражданин России может запретить себе брать кредиты в банках или микрофинансовых компаниях. Теперь эта процедура закреплена законодательно. Правовая новелла вступит в силу с первого дня следующего месяца. Об этом 21 февраля рассказали в пресс-службе воронежского отделения Банка России.
Мошенники стали настоящим бедствием для воронежцев. Как правило они запугивают граждан, что на их имя кто-то может взять заем, а в итоге сами становятся жертвами аферистов. Новый закон приняли для того, чтобы человек мог обезопасить себя от ситуации, когда самостоятельно по указке неизвестных лиц оформляет кредит на свое имя. Теперь он может добровольно отказаться от возможности заключать подобные договоры. Нужно только зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или обратившись к специалистам в МФЦ.
Воронежцам требуется заполнить шаблонное заявление, в котором выбрать желаемые условия запрета. Чтобы самозапрет снять, нужно также подать заявление. Услуга предоставляется абсолютно бесплатно и у нее нет ограничений по числу обращений.
При этом самозапрет может быть разным: по виду кредитора (банк или микрофинансовая организация), по способу обращения за кредитом или займом (в офисе и дистанционно или только дистанционно).
Если же человеку действительно нужно будет взять кредит, то он сможет в любой момент его отменить. Запрет снимут через день после внесения информации в состав кредитной истории гражданина. Это поможет выиграть время и подумать: а есть ли в этом необходимость?
При этом банки и микрофинансовые организации перед выдачей потребительских кредитов и займов будут проверять, есть ли в кредитной истории заемщика сведения о самозапрете. Если он установлен, кредит не дадут.