Иваси под видом сайры закатывали в консервы, считает полиция Приморья

В Приморье полицейские ликвидировали цех по производству рыбных консервов. По версии правоохранителей, продукция этого цеха была фальцифицирована. Об этом сообщил Telegram-канал «Полиция Приморья».
Цех по производству консервов из сайры действовал на одном из местных рыбзаводов в Шкотовском районе Приморья. Сотрудники УЭБиПК считают, что в банки с этикеткой «тихоокеанская сайра» закатывалась более дешевая рыба — сельдь иваси. Затем консервы отправлялись в магазины в разные уголки края.
Как сообщает Telegram-канал, из незаконного оборота изъяты 18 тыс. жестяных банок стоимостью свыше 2,5 млн руб. В отношении организаторов производства возбуждено уголовное дело, рассказал заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Приморскому краю Илья Фалько.
Директор завода Антон Чуйко, ставший фигурантом дела, находится под подпиской о невыезде. Он факт подделки консервов отрицает и называет дело происками конкурентов. Уголовное дело находится в стадии расследования.