Иваси под видом сайры закатывали в консервы, считает полиция Приморья

Цех по производству консервов из сайры действовал на одном из местных рыбзаводов в Шкотовском районе Приморья. Сотрудники УЭБиПК считают, что в банки с этикеткой «тихоокеанская сайра» закатывалась более дешевая рыба — сельдь иваси. Затем консервы отправлялись в магазины в разные уголки края.