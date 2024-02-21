В Новосибирске МП «МЕТРО МиР» отказалось платить подрядчику за содержание мостов

Арбитражный суд Новосибирской области в полном объёме удовлетворил иск ООО «ИССО Сибирь» к муниципальному предприятию «МЕТРО МиР» о взыскании долга в размере более 17 млн рублей за обслуживание пешеходных мостов в Новосибирске. Об этом сообщает издание РБК Новосибирск.
Как было установлено в суде, в апреле 2023 года МП «МЕТРО МиР» заключило контракт с «ИССО Сибирь», которое выполнило работы в полном объёме и в установленный срок. При этом работы были приняты заказчиком, что подтверждено соответствующими актами, однако деньги за работы подрядчик так и не получил. После чего последовал иск в Арбитражный суд.
Как сообщается, отчетчик в суд не явился, а также не предоставил никаких доказательств в обоснование своей позиции.
В результате, Арбитражный суд постановил взыскать с «МЕТРО МиР» в пользу ООО «ИССО Сибирь» основной долг в размере более 17 млн рублей и пеню в размере более 670 тыс. рублей.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске «Гормост» забрал у «МЕТРО МиР» 60 пешеходных мостов.