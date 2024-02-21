В Новосибирске МП «МЕТРО МиР» отказалось платить подрядчику за содержание мостов

Как было установлено в суде, в апреле 2023 года МП «МЕТРО МиР» заключило контракт с «ИССО Сибирь», которое выполнило работы в полном объёме и в установленный срок. При этом работы были приняты заказчиком, что подтверждено соответствующими актами, однако деньги за работы подрядчик так и не получил. После чего последовал иск в Арбитражный суд.