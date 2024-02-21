Житель Иркутска на время лишился автосервиса из-за несвоевременной оплаты аренды

Житель Иркутска арендовал здание у администрации города Усть-Кут, где запустил свой автосервис. Об этом сообщает ГУФССП России по Иркутской области.
— Однако со временем он перестал соблюдать условия договора, включая оплату аренды за помещение. В результате администрация вынуждена была обратиться в суд для расторжения договора аренды и взыскания задолженности, — говорят в ведомстве.
Несмотря на решение суда, должник игнорировал его, что привело к его привлечению к административной ответственности по статье 17.15 часть 1 КоАП РФ за неисполнение требований, содержащихся в исполнительном документе неимущественного характера. Впоследствии мужчина вернул арендованное помещение и компенсировал задолженность.