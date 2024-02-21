Грузы между Казахстаном и Турцией будут доставлять быстрее

Как отметили в Мажилисе, документ был подписан 10 мая 2022 года в Анкаре.
По словам министра транспорта Марата Карабаева, соглашение направлено на развитие торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Турцией и позволит увеличить объемы перевозок грузов, выполняемых между двумя странами автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.
«В настоящее время мы ведём работу по сокращению сроков доставки грузов из Китая в Европу через Транскаспийский международный транспортный маршрут, который, в свою очередь, является комбинированным маршрутом. В нём задействованы железнодорожный, автомобильный и водный транспорт».
Он добавил, что за год удалось в два раза сократить сроки прохождения грузов по территории Казахстана, когда их доставляют транзитом из Китая в Европу. Сейчас на это уходит шесть дней, а весь маршрут груз проходит за 19−23 дня..
Также в Мажилисе отметили, что данное соглашение повлияет на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. В целях урегулирования всех вопросов исполнения соглашения будет создан совместный комитет по развитию перевозок.