В Волгоградской области молодым семьям помогают улучшать жилищные условия

Напомним, волгоградцы могут приобрести жилье также в рамках программы «Сельская ипотека», «Семейная ипотека». При рождении третьего и последующих детей они могут подать заявление на оформление поддержки в сумме 450 тыс. рублей. Мера поддержки была введена по инициативе главы региона Андрея Бочарова.