В Волгоградской области молодым семьям помогают улучшать жилищные условия

Как сообщает облстрой, с начала текущего года свидетельства на соцвыплаты в рамках госпрограммы получили 38 супружеских пар.
Напомним, участниками программы могут стать супруги до 35 лет, нуждающиеся в жилье и имеющие достаточный уровень дохода, чтобы выплатить часть стоимости квартиры.
Всего программа действует в Волгоградской области уже 6 лет, за которые приобрели жилье 1845 молодых пар.
Напомним, волгоградцы могут приобрести жилье также в рамках программы «Сельская ипотека», «Семейная ипотека». При рождении третьего и последующих детей они могут подать заявление на оформление поддержки в сумме 450 тыс. рублей. Мера поддержки была введена по инициативе главы региона Андрея Бочарова.