Сибирский федеральный университет построит в Красноярске учебный отель

Сибирский федеральный университет собирается построить в Красноярске учебный отель. Об этом сообщают Gornovosti со ссылкой на Алексея Горенского, директора Института гастрономии.
В 2025 году институт планирует ввести новую программу обучения — гостиничный менеджмент.
— Мы сейчас приобрели участок земли и начинаем проектировать там учебный отель. Также будет загородный кампус института, — говорит Горенский.
Подробности о проекте расскажут уже весной. Напомним, что Институт гастрономии был создан в 2019 году.