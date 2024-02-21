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Сибирский федеральный университет построит в Красноярске учебный отель

Институт гастрономии СФУ построит в Красноярске учебный отель.
Источник: Комсомольская правда

Сибирский федеральный университет собирается построить в Красноярске учебный отель. Об этом сообщают Gornovosti со ссылкой на Алексея Горенского, директора Института гастрономии.

В 2025 году институт планирует ввести новую программу обучения — гостиничный менеджмент.

— Мы сейчас приобрели участок земли и начинаем проектировать там учебный отель. Также будет загородный кампус института, — говорит Горенский.

Подробности о проекте расскажут уже весной. Напомним, что Институт гастрономии был создан в 2019 году.

строительство