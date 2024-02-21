Продолжают сокращать «клиентский путь» инвестора в Хабаровском крае

— Почти каждый второй запрос от инвесторов связан с желанием сократить сроки работ по техническому присоединению и начать деятельность как можно скорее. Мы работаем на всех уровнях, чтобы упростить процессы, изменить списки необходимых документов, внедрить цифровые сервисы и многое другое. Наша цель — обеспечить инвесторам удобное взаимодействие с краем, ведомствами и организациями, где они могут рассчитывать на профессиональную помощь и оперативное решение своих вопросов, — сказал директор АНО «АПИРИ ХК» Владимир Комков.