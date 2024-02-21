Продолжают сокращать «клиентский путь» инвестора в Хабаровском крае

В Хабаровском крае реализуется Региональный инвестиционный стандарт (РИС), один из приоритетов которого, — сокращение времени оказания услуг в различных отраслях для улучшения бизнес-процессов. Это актуально для многих инвесторов, включая хабаровскую компанию по продаже цветов, которая стала первым предприятием, получившим услугу технологического присоединения к электрическим сетям по новому клиентскому пути с сокращенными сроками.
— После установки цветочного павильона нам срочно потребовалось подключиться к электросети, чтобы начать работу в полную силу. Уже через неделю после подачи заявки все документы были оформлены, а необходимые работы выполнены. Это означает огромную поддержку со стороны правительства для предпринимателей. Благодаря такой быстрой и эффективной обработке запросов можно спокойно заниматься своим делом и развиваться, — рассказал индивидуальный предприниматель Ислам Гусейнов.
— Почти каждый второй запрос от инвесторов связан с желанием сократить сроки работ по техническому присоединению и начать деятельность как можно скорее. Мы работаем на всех уровнях, чтобы упростить процессы, изменить списки необходимых документов, внедрить цифровые сервисы и многое другое. Наша цель — обеспечить инвесторам удобное взаимодействие с краем, ведомствами и организациями, где они могут рассчитывать на профессиональную помощь и оперативное решение своих вопросов, — сказал директор АНО «АПИРИ ХК» Владимир Комков.
АПИРИ ХК имеет соглашения с ресурсоснабжающими организациями края и предлагает механизм «Зеленая папка инвестора» для ускорения процесса рассмотрения заявок на подключение. Это также облегчает процедуру проектно-изыскательских работ за счет организации комиссии сетедержателей. Кроме того, в каждой организации и органе МСУ есть инвеступолномоченные, готовые помочь инвесторам.