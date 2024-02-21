В Новосибирске открылся первый магазин с товарами бренда IKEA

Еще не отвыкшие от доступных цен покупатели IKEA в Новосибирске разглядывают новые этикетки с улыбками — цены выросли примерно на 40% по сравнению с тем, что было два года назад, а на некоторые позиции ценники повысились в два раза и более. Так, к примеру, известный стеллаж Billy с двумя полками здесь можно купить за 9159 рублей, пластмассовый детский табурет Mammut за 1199 рублей, а бамбуковую подставку для смартфона Bergenes за 429 рублей. Обнимательное сердце с руками Famnig Hjarta можно приобрести за 1199 рублей, а серую мышку Gosig Ratta — за 749.