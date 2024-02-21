В Новосибирске открылся первый магазин с товарами бренда IKEA

НОВОСИБИРСК, 21 фев — РИА Новости. Магазин с товарами известного шведского бренда IKEA открылся в Новосибирске на площадях гипермаркета «Лента» в Первомайском районе города: горожане с любопытством заходят посмотреть на любимые вещи, но единственная касса пока свободна, знаменитой акулы нет, а цены «кусаются».
Корреспондент РИА Новости одним из первых посетил магазин под небольшой вывеской «RUKEЛ», которую он сначала прочитал как RUKEA, и увидел, какие товары шведского гиганта стали вновь доступны новосибирцам. Гипермаркет компании IKEA в Новосибирске, как и по всей России, закрылся весной 2022 года. Он располагался в торговом центре «Мега» на левом берегу Оби.
Еще не отвыкшие от доступных цен покупатели IKEA в Новосибирске разглядывают новые этикетки с улыбками — цены выросли примерно на 40% по сравнению с тем, что было два года назад, а на некоторые позиции ценники повысились в два раза и более. Так, к примеру, известный стеллаж Billy с двумя полками здесь можно купить за 9159 рублей, пластмассовый детский табурет Mammut за 1199 рублей, а бамбуковую подставку для смартфона Bergenes за 429 рублей. Обнимательное сердце с руками Famnig Hjarta можно приобрести за 1199 рублей, а серую мышку Gosig Ratta — за 749.
Самым дешевым товаром, который обнаружил корреспондент, оказалась деревянная рамка для фотографии 10 на 15 сантиметров Bontofta. В новом магазине ее можно купить за 89 рублей. Полюбившейся же многим россиянам мягкой акулы Blahaj в ассортименте нет, как нет и любых продуктов питания. Говорить о ресторане IKEA и знаменитых фрикадельках также не приходится.
Не пожелавший назвать свою фамилию в разговоре с корреспондентом РИА Новости управляющий магазином Влад рассказал, что его общая площадь около 1000 квадратных метров, а торговая — около 600 «квадратов». Товары же в магазин поставляются по параллельному импорту из других стран. По его словам, ассортимент постепенно будет расширяться, а кроме того, в настоящее время в Новосибирске готовится к открытию второй подобный магазин — в павильоне Кировского рынка в левобережье Новосибирска. Он сообщил, что название магазина, которое корреспондент прочитал как RUKEA, правильно читать «РУКЕЛ».
Девушка-кассир рассказала одному из покупателей, что товары IKEA в Новосибирск везут из соседнего Казахстана, где нет ни одного официального магазина компании, но несколько точек давно наладили поставки брендовых вещей из других стран.