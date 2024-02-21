В Иркутской области отремонтируют около 250 км дорог

Работы по реконструкции и капитальному ремонту планируется провести на нескольких участках, включая Кутулик — Шульгина — Головинское, Тайшет — Чуна — Братск, Хребтовая — Рудногорск — Новоилимск, Черемхово — Свирск, подъезд к аэропорту в Усть-Кутском районе, Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово, Братск — Усть-Илимск и другие. Планируется также улучшение поперечного профиля дорог, устранение неровностей проезжей части, обновление асфальтобетонного покрытия, расширение дорожных полос, установка освещения, обновление пешеходных переходов и другие мероприятия для повышения качества и безопасности дорожного движения.