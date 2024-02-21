По-новому начнут утилизировать твердые коммунальные отходы в Хабаровском крае

Улучшению экологической обстановки в Хабаровском крае уделяется особое внимание. Работы в этом направлении ведутся в рамках реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами национального проекта «Экология», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В этом году планируется приобретение инсинераторной установки, которая выведет переработку твердых коммунальных отходов в регионе на новый уровень, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

Как отмечают в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края, инсинераторные установки — это инновационный подход для утилизации различных типов отходов сжигания с последующей очисткой отходящих газов в небольших удаленных населенных пунктах. Они полностью нейтрализуют отходы с высокой степенью очистки дымовых газов, что исключает вредные выбросы в атмосферу. Конструкция сжигает мусор, параллельно выпаривая воду. При этом, уменьшает изначальный объем мусора более чем в 10 раз, превращая его в золу и пепел, совершенно безвредный для окружающей среды.

В 2024 году в качестве пилотного проекта будет обеспечено оборудование одной инсинераторной установки на территории края. В бюджете предусмотрено 5,5 млн рублей. Проведена работа с органами местного самоуправления по определению муниципального образования, куда будет передана установка. Изначально рассматривались территории, на которых имеются сложности с вывозом ТКО с учетом отсутствия транспортной доступности. Планируется передать установку в Верхнебуреинский район. Сейчас идет подбор конкретного земельного участка. А во втором квартале этого года планируется закупка оборудования.