По-новому начнут утилизировать твердые коммунальные отходы в Хабаровском крае

Улучшению экологической обстановки в Хабаровском крае уделяется особое внимание. Работы в этом направлении ведутся в рамках реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами национального проекта «Экология», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В этом году планируется приобретение инсинераторной установки, которая выведет переработку твердых коммунальных отходов в регионе на новый уровень, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Как отмечают в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края, инсинераторные установки — это инновационный подход для утилизации различных типов отходов сжигания с последующей очисткой отходящих газов в небольших удаленных населенных пунктах. Они полностью нейтрализуют отходы с высокой степенью очистки дымовых газов, что исключает вредные выбросы в атмосферу. Конструкция сжигает мусор, параллельно выпаривая воду. При этом, уменьшает изначальный объем мусора более чем в 10 раз, превращая его в золу и пепел, совершенно безвредный для окружающей среды.
— Имеются определенные рекомендуемые требования к земельному участку. Для оборудования данной установки земля должна быть промышленного назначения. По документам территориального планирования земельный участок должен находиться в производственной зоне, санитарно-защитная зона от земельного участка должна составлять не менее 500 метров. Площадка может быть засыпана гравием или забетонирована, могут использоваться бетонные плиты, в том числе допускается установка на ровную поверхность. Для подключения и работы установки требуется электричество, — рассказала начальник отдела благоустройства и обращения с ТКО министерства жилищно-коммунального хозяйства края Дарья Касьянова.
Также она добавила, что уже проработан вопрос возможности оборудования инсинераторных установок на территории края, в том числе обеспечен сбор коммерческих предложений от организаций, осуществляющих производство установок, проведено совещание с данными организациями, на котором рассмотрены технические характеристики установок, готовность обеспечить их доставку, монтаж
В настоящее время на рынке широко представлено мусоросжигательное оборудование высокой эффективности. Установки российского производства специально разработаны для контролируемого сжигания твердых коммунальных отходов. Они полностью решают проблемы быстрой, безопасной и экономически выгодной утилизации более 2000 видов отходов. Они имеют положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также имеют сертификаты и декларации о соответствии оборудования экологическим требованиям РФ.
Кроме того, за счет предусмотренных средств можно приобрести инсинераторную установку предельной мощностью до 7000 тонн ТКО в год. Это обойдется в 80 раз дешевле создания полигона аналогичной мощности. Для сравнения, чуть более 7 000 тонн ТКО ежегодно образуется на территории всего Солнечного района с населением порядка 27 тыс. человек.