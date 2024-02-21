Доллар дешевеет на торгах в среду

Китайский фондовый рынок ощущает позитив на фоне растущей в цене меди, которая выступает своеобразным индексом промышленного роста. Но до Беларуси эта тенденция еще не дошла и по состоянию на 10:22 она подешевела на 0,01%. На бирже за 10 юаней просили 4,4855 белорусских рубля.