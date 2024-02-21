Доллар дешевеет на торгах в среду

Сегодня европейская валюта демонстрирует незначительный рост. По состоянию на 10:21 она прибавила 0,06% и поднялась до отметки в 3,4950 белорусских рубля.
Американская валюта незначительно дешевеет на фоне снижения оптимизма игроков на рынке после того, как надежды на снижение ключевой ставки не оправдались. По состоянию на 10:19 доллар подешевел всего на 0,01% и опустился на уровень в 3,2361 белорусских рубля.
При этом российская валюта не сумела укрепиться несмотря на благоприятный фон. По состоянию на 10:22 она подешевела на 0,14%. На торгах за 100 российских предлагали 3,5016 белорусских рубля.
Китайский фондовый рынок ощущает позитив на фоне растущей в цене меди, которая выступает своеобразным индексом промышленного роста. Но до Беларуси эта тенденция еще не дошла и по состоянию на 10:22 она подешевела на 0,01%. На бирже за 10 юаней просили 4,4855 белорусских рубля.