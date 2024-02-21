Головченко: реальная зарплата в Беларуси увеличилась на 11% в 2023 году

Один из ключевых вопросов — рост благосостояния граждан. По словам главы правительства, реальные доходы населения — «очищенные» от влияния инфляции — выросли на 6,3%.
«В течение года устойчиво росла заработная плата. В реальном выражении она выросла на 11%. В номинале она увеличилась на 16,7% и составила 1902 рубля по году. В том числе в декабре — 2271 рубль».
Как и в предыдущие годы, бюджетный сектор и низкооплачиваемая категория работников заручились материальной поддержкой со стороны властей.
«Принимались точечные решения по установлению дополнительных выплат учителям, врачам, воспитателям, а также работникам спортивной отрасли, социального обслуживания и культуры», — уточнил Головченко.
По его словам, в 2023 году на эти цели было направлено более 1 млрд рублей.
Руководитель Совмина констатировал, что в реальном секторе экономики реализован ряд мероприятий, чтобы подтянуть тех, кто по уровню заработной платы отстает от средней по отрасли.
«Как и планировали, более 85% организаций вышли на среднеотраслевой уровень по заработной плате», — заключил он.