Мэр Советской Гавани поручил проверить работу управляющих компаний

Сообщение об этом появилось в телеграм-канале мэрии города. До этого в администрацию поступило несколько обращений от жителей города, которые жалуются на плохую очистку дворов и крылец от наледи, а с крыш свисают опасные сосульки. Проверяющие осмотрели дворы по улице Ленина и выявили нарушения. За этими территориями должны следить управляющие компании «Доможил», «Дальний Восток», «Умный город».