Сообщение об этом появилось в телеграм-канале мэрии города. До этого в администрацию поступило несколько обращений от жителей города, которые жалуются на плохую очистку дворов и крылец от наледи, а с крыш свисают опасные сосульки. Проверяющие осмотрели дворы по улице Ленина и выявили нарушения. За этими территориями должны следить управляющие компании «Доможил», «Дальний Восток», «Умный город».
Мэр Советской Гавани поручил проверить работу управляющих компаний
Мэр Советской Гавани Дмитрий Чайка поручил провести выездную профилактическую проверку дворов домов, находящихся под управлением УК.