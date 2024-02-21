Пятилетний рубеж: поступления в бюджет Приморья увеличились почти на 100%

Большая часть жителей Приморья являются интерактивными «посетителями» налоговых органов. За последние 5 лет налоговая грамотность Приморья заметно повысилась. Физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели стали активно использовать электронные сервисы ФНС России, что позволило своевременно выполнять свои обязательства и, при этом, экономить время, сообщает ИА PrimaMedia.

За истекший период налоговые органы Приморского края перевыполнили плановые показатели, установленные законами о бюджете Приморского края и муниципальных образований региона. Исполнение консолидированного бюджета Приморского края на 2019−2023 годы демонстрирует стабильность, главным признаком которой является ежегодный реальный рост налоговых поступлений. Так, в 2019 году доходы бюджета региона составляли 110,2 млрд руб., а к 2023-му году выросли на 77% и составили 195,3 млрд руб.

За последние пять лет в работе налоговых органов региона произошли значительные изменения. Так называемый ребрендинг. Выбран курс на создание комфортных, конкурентоспособных условий для ведения бизнеса, экономию времени налогоплательщика, сокращение сроков оказания услуг. Кроме того, уделяется огромное внимание информационной работе. Для оперативного осведомления граждан об основных изменениях налогового законодательства опубликовано почти 1,5 тыс. информационных материалов, распространено более 400 тыс. визуального контента (информативных брошюр, видеороликов, видеокомментариев, листовок и др.).