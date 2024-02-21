Пятилетний рубеж: поступления в бюджет Приморья увеличились почти на 100%

Большая часть жителей Приморья являются интерактивными «посетителями» налоговых органов. За последние 5 лет налоговая грамотность Приморья заметно повысилась. Физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели стали активно использовать электронные сервисы ФНС России, что позволило своевременно выполнять свои обязательства и, при этом, экономить время, сообщает ИА PrimaMedia.
Самым наглядным маркером повышения налоговой дисциплины являются показатели поступлений в бюджет региона.
За истекший период налоговые органы Приморского края перевыполнили плановые показатели, установленные законами о бюджете Приморского края и муниципальных образований региона. Исполнение консолидированного бюджета Приморского края на 2019−2023 годы демонстрирует стабильность, главным признаком которой является ежегодный реальный рост налоговых поступлений. Так, в 2019 году доходы бюджета региона составляли 110,2 млрд руб., а к 2023-му году выросли на 77% и составили 195,3 млрд руб.
Огромное внимание на текущий момент налоговики уделяют профилактической работе для того, чтобы дать возможность бизнесу самостоятельно оценить риски, уточнить свои налоговые обязательства и понять, в каком направлении в дальнейшем следует вести финансово-хозяйственную деятельность. Тенденция на предупреждение налоговых нарушений была поддержана Правительством Приморского края, администрациями муниципальных образований региона и правоохранительными органами края.
Активная совместная работа различных ведомств способствовала перевыполнению доходных показателей краевого бюджета. Кроме того, был налажен продуктивный диалог между властью и бизнес — сообществом, что позволило не только обсудить ситуацию и принять дальнейший курс в бизнесе, но и улучшить экономическое развитие Приморского края в целом.