В Омской области построят отель за 1,5 млрд рублей

Гостиничный комплекс общей площадью 15 тыс. кв. м сможет вмещать одновременно до 500 — 600 отдыхающих, сообщили «Ъ-Сибирь» в министерстве экономики Омской области.



Отмечается, что земельные участки находятся в собственности у инвестора. «Проект решает задачу рекреационного развития одного из районов области — создание пространств и условий для отдыха омичей, направлен на развитие туристического потенциала области. Кроме того, его реализация даст экономический эффект для муниципального района в виде новых рабочих мест», — прокомментировали в ведомстве.



По данным администрации Омска, всего в городе осуществляют деятельность около 150 гостиниц. Большинство из них размещается в Центральном административном округе.