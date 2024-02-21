Во Владивостоке самая дорогая первичная недвижимость за пределами мегаполисов

«На сегодняшний день это — пятое место в общероссийском рейтинге — после Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. За зиму “квадрат” подорожал на 18 тысяч рублей или без малого на 11%. Хорошую видовую “двушку”, например, вот такую, можно приобрести за 9−10 млн рублей, но можно найти и за 7 млн — меньшей площади и в локации похуже. А можно и за 20 млн. При этом предложение квартир в строящихся домах во Владивостоке обширное. Как и на вторичке, где средняя стоимость “квадрата” примерно такая же. Но растет она куда меньшими темпами — менее чем на 5% за неполных три месяца», — говорится в исследовании.