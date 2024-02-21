Во Владивостоке самая дорогая первичная недвижимость за пределами мегаполисов

Самые дорогая первичная недвижимость за пределами мегаполисов сегодня во Владивостоке и Хабаровске, но дальневосточников уже подпирают сибирские Иркутск, Томск и Новокузнецк, сообщает ИА PrimaMedia cо ссылкой на аналитику Restate.ru (18+). Рост цен нынешней на Дальнем Востоке продолжился, а вот в европейской части страны остановился.
Отмечается, что Владивосток на данный момент является самым дорогим крупным городом РФ с населением менее 1 млн человек. Среднюю стоимость квадратного метра на первичном рынке в столице ДФО аналитики оценили в 189 тысяч рублей.
«На сегодняшний день это — пятое место в общероссийском рейтинге — после Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. За зиму “квадрат” подорожал на 18 тысяч рублей или без малого на 11%. Хорошую видовую “двушку”, например, вот такую, можно приобрести за 9−10 млн рублей, но можно найти и за 7 млн — меньшей площади и в локации похуже. А можно и за 20 млн. При этом предложение квартир в строящихся домах во Владивостоке обширное. Как и на вторичке, где средняя стоимость “квадрата” примерно такая же. Но растет она куда меньшими темпами — менее чем на 5% за неполных три месяца», — говорится в исследовании.
Федеральные аналитики отмечают схожую ситуацию и в соседнем Хабаровске.
«Здесь “первичка” за зиму подорожала на 10%, а средняя стоимость кв. метра достигла 164 тысяч рублей — это второе место среди “не миллионников”. Зато на вторичном рынке налицо стагнация — прайсы стоят на месте», — Restate.ru.
Стабильно растут цены на новостройки с начала декабря 2023 года в Иркутске (+8,7%), Новокузнецке (+7%) и Томске (+5,5%), а также Набережных Челнах (+8,7%) и Ставрополе (+6,5%). При этом во всех них, за исключением Ставрополя, текущий уровень цен примерно одинаковый — чуть менее 140 тысяч рублей за «квадрат». Самым стабильным остается Томск, где цены понемногу прибавляли весь последний год — без явных рывков.
«Закономерность здесь можно выявить довольно простую: чем больше в городе строят, тем меньше растут цены, а кое-где они могут даже снижаться. И наоборот. В городах, где всего несколько новостроек, осенью на фоне увеличения ипотечных ставок и позднее, когда увеличили первоначальный взнос по льготным программам, доступное предложение было “вымыто”, а средний прайс заметно увеличился. И даже нынешний спад спроса не влияет: предложение все равно меньше.
Исключение — Дальний Восток, где строят много. Но там есть своя уникальная особенность — ипотека под 2%, которая продолжает разгонять цены, пусть уже и не так активно, как 2−3 года назад", — пояснил Андрей Добрый, руководитель витрины недвижимости Restate.
В связи с этим ценовые колебания в городах с населением менее 1 млн жителей заметно больше, чем в мегаполисах. Но это касается только первичного рынка. На вторичном картина приблизительно одинаковая для всех 50−60 самых крупных населенных пунктов страны: цены либо стоят на месте, либо увеличиваются совсем ненамного.