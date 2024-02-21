Власти Новосибирска заплатят 9 млн рублей за ремонт Мочищенского шоссе

Сколько км дороги будет отремонтировано за эти деньги, неизвестно. Аукцион уже объявлен, и соответствующий лот опубликован на сайте госзакупок.
Заявки от участников будут принимать до 28 февраля. Заказчиком работы является «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства» района.
Подрядчику предстоит заменить старое дорожное покрытие, на новое с использование современных технологий, а также укрепить обочины.
Все работы необходимо завершить до 20 июня 2024 года.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что 1 млрд рублей потратят на ремонт 19 км дорог в Новосибирске.