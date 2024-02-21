Медуниверситет Самары начнет обучать магистров биотехнологиям

С 2024 года в Самарском государственном медуниверситете откроют набор в новое направление магистратуры «Биотехнология». После двух лет очного обучения выпускники получат диплом государственного образца.
— Новое направление предусматривает два профиля: по высокоэффективным инструментам регенеративной медицины и биоматериалам, а также по разработке тест-систем для диагностики in vitro, — рассказали в пресс-службе вуза.
В рамках первого профиля 15 магистров будут обучать 3D-биопринтингу и разработке аллогенных биоматериалов. Студентов наравне с учеными планируют привлекать к проектной деятельности.
А на второй профиль хотят набрать 20 человек. Программа позволит освоить весь цикл разработки продукта от методологии, обработки и анализа научно-технической информации до проведения исследований и клинических испытаний.