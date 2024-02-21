Стали известны самые востребованные в Омске специалисты

В Санкт-Петербурге проходит 8-й международный Форум труда. Именно там специалисты сервиса «Авито. Работа» рассказали корреспонденту Om1.ru о пяти востребованных специалистов по доле вакансий от числа всех объявлений о найме в Омской области. Больше всего в регионе не хватает курьеров, водителей-экспидиторов, менеджеров по продажам, продавцов-консультантов и операторов колл-центра.