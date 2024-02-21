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Экспорт экзотических фруктов из Китая в Новосибирск вырос в 40 раз

С 1 января по 19 февраля на новосибирские склады привезли 1568 тонн фруктов.
Источник: Комсомольская правда

С начала 2024 года в 40 раз увеличился импорт экзотических фруктов из Китая в Новосибирскую область. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Так, с 1 января по 19 февраля на новосибирские склады привезли 1568 тонн фруктов. В прошлом году эта цифра составляла всего 39 тонн.

Большая часть импортированных в начале 2024 года фруктов — это помело (827 тонн) и мандарины (565 тонн). Также ввезли 91 тонну манго и 85 тонн питахайи.

Результаты исследований подтвердили, что продукция благополучна с фитосанитарной точки зрения. Все фрукты допущены к реализации.