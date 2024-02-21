Danone собирается продать бизнес компании «Вамин» из Татарстана

Французская компания Danone планирует продать бизнес «Вамину» из Татарстана. Для этого необходимо получить одобрение Минсельхоза России, в также правительственной подкомиссии, сообщает Financial Times.
В настоящее время российский активы французской компании находятся во временном управлении Росимущества. Директор «Вамина» Айрат Мухамадеев готов заплатить 17,7 миллиарда рублей за получение контроля над российским бизнесом Danone, пишет издание.
Из общей суммы 7,7 миллиарда рублей уйдут на обслуживание долга. По словам Мухамадеев, цена сделки представляет собой 56% скидку к рыночной стоимости бизнеса.