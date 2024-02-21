На Кубани почти на треть выросло производство лекарств и медицинских материалов

В 2023 году в регионе произвели препараты на 4,5 млрд рублей. Это на 27,3% больше уровня показателя 2022 года. В регионе, в частности, выпустили 16,9 млн упаковок лекарств для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ. Объем препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы достиг 15,6 млн упаковок.