Горожан возмутили планы строительства жилой высотки в центре Волгограда

Горожане направили прокурору коллективное обращение с просьбой проверить законность планируемого строительства 17-этажного жилого дома на улице Советской, 18, где раньше была хлораторная горводоканала. Лакомый участок земли в самом центре оказался за пределами охранной зоны улицы, которая является объектом культурного наследия.
— На месте бывшей хлораторной водоканала планируется строительство разноуровневого здания с этажностью от 2 до 17 этажей. Допущение данного строительства — преступление против города и его жителей, — говорится в обращении.
Горожане возмущены точечной застройкой исторического центра. Их беспокоит, что высотка нарушит гармонию сложившейся архитектуры и даст дополнительную нагрузку на старые инженерные сети. И не только. Общественники просят проверить, как этот участок оказался вне охраняемой зоны, почему хлораторную снесли до того, как получили на это разрешение, и прочие моменты, учитывая близость школы № 81.
Эту землю на пересечении улиц Советской и Комсомольской в свое время за смешные деньги выкупил бывший вице-мэр Юрий Коновалов. Участок долгое время стоял за бетонным забором. В 2023 году там вдруг началась бурная деятельность.
— У муниципалитета планов по застройке данного участка нет. Земельный участок по улице Советской, 18 находится в частной собственности. На сегодняшний день разрешение на строительство не выдавалось, поскольку правообладатель за выдачей в муниципалитет не обращался, — прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.