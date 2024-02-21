Горожан возмутили планы строительства жилой высотки в центре Волгограда

Горожане возмущены точечной застройкой исторического центра. Их беспокоит, что высотка нарушит гармонию сложившейся архитектуры и даст дополнительную нагрузку на старые инженерные сети. И не только. Общественники просят проверить, как этот участок оказался вне охраняемой зоны, почему хлораторную снесли до того, как получили на это разрешение, и прочие моменты, учитывая близость школы № 81.