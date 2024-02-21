Западный обход Краснодара стал лидером в стране по покупке жилья

Такой рейтинг приводят «Известия» ссылаясь на исследования экспертов сервиса покупки и продажи недвижимости.
Только в декабре 2023 года на этой улице было продано более 1,5 тыс. квартир, что соответствует 80 тыс. кв. м. Сейчас там доступно к покупке более 2 млн кв. м. недвижимости от более чем 15 застройщиков.
На данный момент объём строительства в кубанской столице составляет 6,2 млн кв. и более половины всех новостроек приходится именно на Западный обход. Стоимость квадратного метра жилой площади в краевом центре сейчас варьируется в переделах 160 тыс. рублей.
Также отмечается, что основными покупателями недвижимости в Краснодаре являются приезжие из других регионов страны. На их долю приходится более 40% сделок.