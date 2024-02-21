В мэрии рассказали, почему дороги в Омске чистят в час пик, создавая пробки

В мэрии рассказали, что в час пик дорожники стараются убирать снег на участках, где меньше всего транспорта. Но иногда это невозможно, так как транспортный поток практически всегда плотный в час пик на всех дорогах. В мэрии отметили, что дорожные службы стараются чистить снег так, чтобы не затруднять движение транспорта, но полностью исключить такие случаи невозможно.