Семейный капитал в Петербурге разрешат тратить на лечение зубов

Сегодня размер семейного капитала в Петербурге составляет 203 тысячи рублей. Средства могут получить многодетные семьи, в которых воспитываются более трех детей.



За 10 лет в программе приняли участие 63 тыс. семей. Воспользовались сертификатами менее 30 тыс. семей, которые имеют такой сертификат.

