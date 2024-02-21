В Новосибирске откроют центр испытаний космических приборов за 427 млн рублей

Об этом сообщили в пресс-службе миннауки и инноваций региона.
Центр откроют на средства гранта Миноборнауки РФ на базе Передовых инженерных школ НГУ, которая вошла десятку лучших проектов по итогам прошлого года. Сумма финансирования составит 427 млн рублей.
Уже в 2024 году при поддержке правительства Новосибирской области здесь будет открыта лабораторию геофизического мониторинга и разработано ПО для обработки данных NGS-секвенирования. Кроме того, планируется запустить две магистерские программы и 28 программ допобразования.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в НГТУ откроют учебный дизайн-центр силовой электроники за 345 млн рублей.