Челябинский общественный транспорт переведут на регулируемый тариф к 2026 году

В Челябинске в этом году отремонтируют 8 км трамвайных путей. За предыдущие три года в городе модернизировали 27,4 км. Продолжится обновление троллейбусной системы в рамках концессионного соглашения. В областном центре модернизируют существующее депо, всю контактную сеть, 24 тяговых подстанции, построят новые линии, второе депо и три тяговых подстанции. Будет закуплено 168 троллейбусов, часть из них уже работает на маршрутах.