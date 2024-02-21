Челябинский общественный транспорт переведут на регулируемый тариф к 2026 году

В 2022 — 2023 годах регион получил 31 автобус. Они работают на маршрутах № 15 «ЧМК — ПКиО им. Гагарина» и № 8 «Мамина — Академика Королева».
В Челябинске в этом году отремонтируют 8 км трамвайных путей. За предыдущие три года в городе модернизировали 27,4 км. Продолжится обновление троллейбусной системы в рамках концессионного соглашения. В областном центре модернизируют существующее депо, всю контактную сеть, 24 тяговых подстанции, построят новые линии, второе депо и три тяговых подстанции. Будет закуплено 168 троллейбусов, часть из них уже работает на маршрутах.
Одной из главных проблем назвали дефицит кадров. Для ее решения индексируют зарплату водителей, вводят бонусные и мотивационные выплаты.
Транспортная реформа проводится по четырем направлениям: обновление подвижного состава, развитие маршрутной сети, новое билетное меню, модернизация транспортной инфраструктуры. Сейчас она реализована на 47%.