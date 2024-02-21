Возле речного вокзала Перми появится модульный причал для маломерных судов

Потребность в установке причала определена на основании заявления ООО НПЦ «Родемос».



По данным документа, в 2024 году из краевого бюджета на эти цели выделят 42,8 млн руб., в 2025-м — 28 млн руб. На изготовление причалов уйдет 40 млн руб. Оставшаяся часть средств пойдет на обустройство мест для них. В 2026 году объекты должны быть готовы к размещению и использованию на постоянной основе.



В документе также указано о перевозке пассажиров маломерными судами между населенными пунктами.



Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал о намерении краевых властей купить в лизинг два судна на подводных крыльях типа «Валдай». «Планируем создание скоростных водных маршрутов с использованием современных судов типа “Метеор” и “Валдай”. Работаем и над включением в первый этап проекта Минтранса РФ “Речные магистрали” по организации скоростных пассажирских перевозок между регионами. На Каме и других реках края снова должна появиться жизнь», — писал ранее губернатор региона Дмитрий Махонин.