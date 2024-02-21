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В Молдове снизится тариф на природный газ для бытовых потребителей

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Тариф на природный газ в Молдове снизится, соответствующее решение было принято на заседании Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).
Источник: Sputnik.md

Так, кубометр природного газа для бытовых потребителей будет стоить 13,39 лея без учета НДС. С учетом налога новый тариф составит 14,47 лея за кубометр.

Новый тариф вступит в силу с первого марта.

Запрос о снижении тарифа АО «Молдовагаз» направило регулятору в конце января. Поставщик просил уменьшить тариф на 12,5% и установить его в размере 13,347 лея за кубометр (без НДС).

В качестве оснований для пересмотра поставщик указал «существенное снижение закупочных цен на природный газ на голландском споте TTF», а также значительное уменьшение тарифных отклонений за 2023 год.

До этого тариф на природный газ для потребителей в Молдове менялся в июне 2023 года. Тогда он также был снижен решением НАРЭ.

Тогда стоимость кубометра природного газа для бытовых потребителей составила 18,60 лея за кубометр с учетом НДС. До этого тариф составлял 29,27 лея за кубометр.

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