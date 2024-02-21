В Молдове снизится тариф на природный газ для бытовых потребителей

Так, кубометр природного газа для бытовых потребителей будет стоить 13,39 лея без учета НДС. С учетом налога новый тариф составит 14,47 лея за кубометр.
Новый тариф вступит в силу с первого марта.
Запрос о снижении тарифа АО «Молдовагаз» направило регулятору в конце января. Поставщик просил уменьшить тариф на 12,5% и установить его в размере 13,347 лея за кубометр (без НДС).
В качестве оснований для пересмотра поставщик указал «существенное снижение закупочных цен на природный газ на голландском споте TTF», а также значительное уменьшение тарифных отклонений за 2023 год.
До этого тариф на природный газ для потребителей в Молдове менялся в июне 2023 года. Тогда он также был снижен решением НАРЭ.
Тогда стоимость кубометра природного газа для бытовых потребителей составила 18,60 лея за кубометр с учетом НДС. До этого тариф составлял 29,27 лея за кубометр.