Собянин рассказал о развитии экскурсионного туризма в Москве

Ранее сообщалось, что пользователи портала «Узнай Москву» стали чаще изучать город с помощью мобильного приложения. Его за прошлый год скачали уже свыше 78 тысяч раз. В приложении пользователи могут планировать прогулки по Москве, искать музеи, парки и памятники, а также узнавать о самых популярных объектах и маршрутах.