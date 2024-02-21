В Челябинск в марте прибудут 25 новых автобусов

В марте в Челябинск должны доставить партию новых автобусов — 25 машин. А всего в 2024 году парк общественного транспорта пополнят 50 автобусов. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства.
— Сейчас одной из главных проблем для компаний-перевозчиков стал дефицит водительских кадров, —добавили в пресс-службе миндортранса. — Для привлечения кадров индексируется зарплата, внедряется механизм бонусных выплат, и так называемых подъемных.
Напомним, 25 новых автобусов обещали выставить на маршрут № 483 «Старокамышинск — Челябинск (ПКиО им. Гагарина)».
Еще 25 автобусов будут обслуживать маршрут № 123 «Копейск (автовокзал) — ПКиО им. Гагарина».
До 1 марта в челябинский парк общественного транспорта собираются также передать 70 новых троллейбусов.