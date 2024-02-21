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В Уфе запустят «Городскую электричку»

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев на очередном заседании горсовета сообщил, что власти столицы совместно с РЖД планируют запустить проект «Городская электричка». Как пояснил глава города, это позволит жителям сократить время в пути.

«Если на автобусе путь от Шакши до Демы составляет порядка 1,5 часов, то на электричке — всего 40 минут, и это за 28 рублей — быстро и недорого», — сказал Мавлиев.

По данным градоначальника, также в 2024-м году закупят 10 новых троллейбусов. Кроме того, на обустройство разворотных площадок, парковок, остановок и установку освещения предусмотрено порядка 100 млн руб.

«Первый транспортно-пересадочный узел откроем уже в июне в Деме», — отметил он.

Ранее «Башинформ» передавал об изменении графика пригородных поездов на День защитника Отечества.