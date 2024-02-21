Аэропорт «Омск-Федоровка» построят за четыре года

Проектом предусмотрено возведение нового аэропортового комплекса для переноса действующего аэропорта (Центральный) за пределы города. Его площадь должна составить около 30 тыс. кв. м.



«Предполагается что концессионер строит взлетно-посадочную полосу, терминал и сопутствующую инфраструктуру за собственные средства, а возмещение строительных расходов за счет средств федерального бюджета планируется после ввода аэропорта в эксплуатацию. В настоящее время проходит процедуру согласования проект распоряжения правительства РФ, которым дочерняя компания АО УК “Аэропорты Регионов” будет определена концессионером», — прокомментировали в ведомстве.



Общий объем инвестиций в проект оценивается в 42,6 млрд руб. Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что часть инвестиций, которые запланированы в проект, будут выделены на снос недостроенных объектов аэропорта.



В январе 2024 года правительство региона сообщило, что новый аэропорт в Омске построит УК «Аэропорты регионов».