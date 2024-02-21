Об этом на заседании в Горсовете в своем докладе сообщил мэр Ратмир Мавлиев.
По его словам новый снегоплавильный пункт на ул. Сагита Агиша стал событием, которого жали 14 лет. В этом году буде запущена вторая очередь снегоплавильни, которая удвоит ее мощности.
«В Уфе появятся еще два снегоплавильных пункта в Кировском и Октябрьском районах. Ставим себе задачи строить такие установки ежегодно», — заявил Мавлиев.
Напомним, в Уфе работает два пункта, в месяц они справляются примерно с 30 тыс тонн снега.